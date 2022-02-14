Структура вопросов, которые задают граждане на диалоговых площадках, заметно изменилась

Мы ощущаем в последние годы постоянное давление на Беларусь. В дополнениях и поправках в Конституцию мы видим изменения в структуре государственного управления. Если Конституция будет принята, мы будем еще больше защищены от внешних и внутренних угроз.

Александр Матецкий, военный комиссар Молодечненского и Воложинского районов Минской области