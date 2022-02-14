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Структура вопросов, которые задают граждане на диалоговых площадках, заметно изменилась
Меньше спрашивают об отдельных положениях, больше - о глобальном. Структура вопросов, которые задают граждане на диалоговых площадках, заметно изменилась. Например, как и когда новшества отразятся на нашем благосостоянии? Об этом во время встречи с личным составом военных комиссариатов Молодечненского и Воложинского районов рассказала депутат Палаты представителей Людмила Кананович. Интерес к совершенствованию Конституции с приближением референдума растет, особенно это чувствуется в больших коллективах.
Мы ощущаем в последние годы постоянное давление на Беларусь. В дополнениях и поправках в Конституцию мы видим изменения в структуре государственного управления. Если Конституция будет принята, мы будем еще больше защищены от внешних и внутренних угроз.
Участковые комиссии сформировали списки избирателей и приступили к дежурствам. В будни с 17:00 до 19:00 каждый избиратель сможет прийти на участок и узнать, как и где проголосовать за поправки в Основной закон страны.
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