ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Структура вопросов, которые задают граждане на диалоговых площадках, заметно изменилась

Меньше спрашивают об отдельных положениях, больше - о глобальном. Структура вопросов, которые задают граждане на диалоговых площадках, заметно изменилась. Например, как и когда новшества отразятся на нашем благосостоянии? Об этом во время встречи с личным составом военных комиссариатов Молодечненского и Воложинского районов рассказала депутат Палаты представителей Людмила Кананович. Интерес к совершенствованию Конституции с приближением референдума растет, особенно это чувствуется в больших коллективах.


Изображение
Мы ощущаем в последние годы постоянное давление на Беларусь. В дополнениях и поправках в Конституцию мы видим изменения в структуре государственного управления. Если Конституция будет принята, мы будем еще больше защищены от внешних и внутренних угроз.
Александр Матецкий, военный комиссар Молодечненского и Воложинского районов Минской области


Участковые комиссии сформировали списки избирателей и приступили к дежурствам. В будни с 17:00 до 19:00 каждый избиратель сможет прийти на участок и узнать, как и где проголосовать за поправки в Основной закон страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все