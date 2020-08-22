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Сценарии цветных революций схожи. Финал печален для всех

Сценарии цветных революций независимо от того, в какой стране их реализуют, схожи. Ливия, Сирия, Украина, Египет. А теперь Беларусь. Финал печален для всех. Что будет с нашей страной? В чем нас убеждают и что происходит на самом деле? Приоткроем занавес - выводы делать вам.

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