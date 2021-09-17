Студенческая деревня приглашает на фестиваль "Мы вместе!" - открытие в 15 часов

Студенческая деревня приглашает на фестиваль "Мы вместе!". Участников мероприятия ждут розыгрыши призов, выступления университетских творческих коллективов, мастер-классы, финальные турниры по волейболу и мини-футболу, выступление звезд эстрады, кавер-бендов и мировое кафе от послов Целей устойчивого развития. Кульминацией мероприятия станет молодежная дискотека. Открытие фестиваля в 15 часов.