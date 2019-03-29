Студенческая деревня в Малиновке все больше превращается в спортивный мегаполис

Обновляются общежития и строятся новые объекты. Сейчас строителям осталось только завершить косметический ремонт в девяти общежитиях. К тому же в одной из новостроек разместится медицинский центр. После Игр он будет работать как филиал тридцать третьей поликлиники. Большую реконструкцию проводят и на местном стадионе. Завершается и возведение большого фуд-корта на две тысячи человек. А после Игр в этих зданиях создадут большое спортивное пространство.