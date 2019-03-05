Студенческая деревня превращается в спортивный мегаполис

Студенческая деревня в столичном микрорайоне Малиновка постепенно превращается в спортивный мегаполис. До 1 мая планируют завершить строительство двух новых общежитий. В семи остальных сейчас идет ремонт - меняют имидж комнат до уровня комфорта трехзвездочной гостиницы. А рядом строят большой фудкорт на две тысячи мест.