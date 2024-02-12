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"Студенческая лига молодых аналитиков" готовит будущие кадры для БИСИ и госуправления
Белорусский институт стратегических исследований отмечает свое 5-летие. "Фабрика мысли" учреждена Президентом Беларуси 12 февраля 2019 года. В фильме "БИСИ. Институт смыслов" рассказали про могилевский проект подготовки кадров еще с учебной скамьи "Студенческая лига молодых аналитиков".
Результатом первого года "Студенческой Лиги молодых аналитиков стала реализация проекта "Белорусское образование - образ будущего", рассказывает аналитик БИСИ Олег Коропов. "Несколько ребят уже прошли стажировку в нашем институте. Мы надеемся, в ближайшем будущем станут или аналитиками нашего института, или работниками государственного управления", - отметил он.
Для этого с ребятами работают специалисты БИСИ, приглашают экспертов, а также слушают своих студентов, дают им возможность выступать, высказывать свое мнение, работать с информацией.
Смотрите фильм АТН"БИСИ. Институт смыслов" ЗДЕСЬ
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