"Студенческая лига молодых аналитиков" готовит будущие кадры для БИСИ и госуправления

Белорусский институт стратегических исследований отмечает свое 5-летие. "Фабрика мысли" учреждена Президентом Беларуси 12 февраля 2019 года. В фильме "БИСИ. Институт смыслов" рассказали про могилевский проект подготовки кадров еще с учебной скамьи "Студенческая лига молодых аналитиков".

Результатом первого года "Студенческой Лиги молодых аналитиков стала реализация проекта "Белорусское образование - образ будущего", рассказывает аналитик БИСИ Олег Коропов. "Несколько ребят уже прошли стажировку в нашем институте. Мы надеемся, в ближайшем будущем станут или аналитиками нашего института, или работниками государственного управления", - отметил он.





Для этого с ребятами работают специалисты БИСИ, приглашают экспертов, а также слушают своих студентов, дают им возможность выступать, высказывать свое мнение, работать с информацией.