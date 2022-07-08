3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В студотрядах Беларуси в этом году появилось более 6 тысяч новых рабочих мест
В этом году студенческие отряды страны расширили перечень рабочих мест на 6,5 тысячи. Впервые летнюю занятость студентам обеспечивают крупнейшие промышленные предприятия страны - МАЗ и МТЗ. Они присоединились к проекту "Атланта". Он первым инициировал привлечение молодых работников. Это связано с особой производственной нагрузкой в летнее время. Сейчас на трех заводах-титанах трудится полтысячи студентов. В основном выполняют несложные работы, но все же проходят предварительное обучение. Приятные бонусы: из зарплаты не вычитается подоходный налог, на время летнего трудоустройства иногородним предоставляется общежитие. Также белорусские студотряды работают и за рубежом.
Наши ребята уже приступили к работе на международной студенческой стройке "Кузбасс" в Кемеровской области и будут бороться за звание лучшего международного отряда молодежной стройки. Ну и, конечно, ребята наши на Всероссийской студенческой стройке. Это непосредственно Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Сейчас мы готовимся к отправке белорусских студенческих отрядов на космодром "Восточный".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все