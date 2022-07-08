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В студотрядах Беларуси в этом году появилось более 6 тысяч новых рабочих мест

В этом году студенческие отряды страны расширили перечень рабочих мест на 6,5 тысячи. Впервые летнюю занятость студентам обеспечивают крупнейшие промышленные предприятия страны - МАЗ и МТЗ. Они присоединились к проекту "Атланта". Он первым инициировал привлечение молодых работников. Это связано с особой производственной нагрузкой в летнее время. Сейчас на трех заводах-титанах трудится полтысячи студентов. В основном выполняют несложные работы, но все же проходят предварительное обучение. Приятные бонусы: из зарплаты не вычитается подоходный налог, на время летнего трудоустройства иногородним предоставляется общежитие. Также белорусские студотряды работают и за рубежом.

Наши ребята уже приступили к работе на международной студенческой стройке "Кузбасс" в Кемеровской области и будут бороться за звание лучшего международного отряда молодежной стройки. Ну и, конечно, ребята наши на Всероссийской студенческой стройке. Это непосредственно Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Сейчас мы готовимся к отправке белорусских студенческих отрядов на космодром "Восточный".
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

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