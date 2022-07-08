В студотрядах Беларуси в этом году появилось более 6 тысяч новых рабочих мест

Наши ребята уже приступили к работе на международной студенческой стройке "Кузбасс" в Кемеровской области и будут бороться за звание лучшего международного отряда молодежной стройки. Ну и, конечно, ребята наши на Всероссийской студенческой стройке. Это непосредственно Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Сейчас мы готовимся к отправке белорусских студенческих отрядов на космодром "Восточный".

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ