Студенческие отряды планируют трудоустроить 43 тыс. человек, работа предлагается и за рубежом

Работа студотрядов в нашей стране в самом разгаре. На объектах трудится не только белорусская молодежь, но и гости из России. Так, сейчас 13 студентов Казанского аграрного университета присоединились к трудовому проекту на МТЗ. Для будущих инженеров это отличная возможность получить оплачиваемую работу и практические навыки по профессии в одном месте. Трудиться на тракторном заводе студенты из Татарстана будут до конца августа. Кроме этого, летом международные отряды медиков из Воронежа примет Новополоцк, а из Казани - Гомель.