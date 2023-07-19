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Студенческие отряды планируют трудоустроить 43 тыс. человек, работа предлагается и за рубежом
Работа студотрядов в нашей стране в самом разгаре. На объектах трудится не только белорусская молодежь, но и гости из России. Так, сейчас 13 студентов Казанского аграрного университета присоединились к трудовому проекту на МТЗ. Для будущих инженеров это отличная возможность получить оплачиваемую работу и практические навыки по профессии в одном месте. Трудиться на тракторном заводе студенты из Татарстана будут до конца августа. Кроме этого, летом международные отряды медиков из Воронежа примет Новополоцк, а из Казани - Гомель.
Благодаря студенческим отрядам, в этом году планируют трудоустроить 43 тысячи человек. Молодые люди работают в сельском хозяйстве и на предприятиях, облагораживают памятные места и строят знаковые объекты. Работу студентам предлагают в том числе и за рубежом.
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