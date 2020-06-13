На стройках, сельхозпредприятиях, в оздоровительных лагерях и на производстве. Студенческие отряды приступили к работе. В Гродненской области более 4 тысяч юношей и девушек выразили желание провести с пользой свой летний отдых. Для студентов это отличная возможность не только заработать деньги, но и приобрести полезные навыки в самых различных сферах.



Юрий Карнелович оценил масштабы студотрядовского движения. В нынешнем рабочем семестре строительные студенческие отряды пользуются наибольшим спросом. В Гродненской области десятки профильных организаций пригласили на свои объекты молодежь. Молодой микрорайон Грандичи - самая масштабная стройка в Гродно. Возводится он практически с нуля и рассчитан на проживание около 20 тысяч человек. А поэтому помощь студенческих отрядов здесь всегда востребована.



Несколько этажей этого дома доверили строительному отряду Гродненского политехнического колледжа. Работа ответственная, поэтому бригаду подобрали с опытом. Небольшая планерка перед началом рабочего дня - и студенческая бригада приступает к штукатурке комнат. Задача для них не новая: юноши и девушки - будущие каменщики. А в строительный отряд записались, чтобы приобрести практические навыки.



Жилье, социальная инфраструктура, дороги - и все это в новом микрорайоне возводится одновременно. На объектах работают более тысячи профессиональных строителей, однако без помощи студенческих отрядов, признаются специалисты, не обойтись.

