Студенческие отряды - только в Минске трудоустроят более 10 тысяч молодых людей

Провести время с пользой, пообщаться с друзьями и получить первый заработок. К сезонным работам уже приступили студенческие отряды. Каждый по своему профилю, и зачастую ребята выбирают его исходя из будущей профессии. Токарь, воспитатель, эколог - посмотреть изнутри: выявить для себя преимущества и недостатки. О тех, кто выбрал трудовой путь и не пожалел, в материале Дарьи Рачко.

Правильно налаживать станок, обрезать и обрабатывать деталь Артем Колодник научился за месяц. И сразу же получил 3-й разряд. Для учащегося машиностроительного колледжа работа в студенческом отряде только в плюс. Ведь, как говорится, от теории к практике! За целую смену на таком станке токарь-полуавтоматчик делает около 200 шестерен.

Надо работать и знать, что ты делаешь, знать деталь, операции и теорию. Все получается, все устраивает, интересно. Артем Колодник, боец студенческого отряда





Вместе с Артемом на минском заводе трудится еще 21 человек. Для ребят это шанс гарантированно получить рабочее место.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/83d/t2ealx0uaz54isbqjqvbpr1o6280eoel.jpg





Ребята работают с середины февраля по 19 июля. Они стоят за различными станками, профессии у них разные. По уровню зарплаты - в среднем от 600 до 1 200 рублей. Опыт со студотрядами большой. Когда было распределение в машиностроительном колледже, они к нам пришли на отработку практически все. Сергей Кирдун, начальник отдела кадров Минского завода шестерен





Кто-то трудится на заводе, стройке, а кто-то берет в руки грабли и метлы - молодежь работы не боится. К ответственному взрослому старту подключились все - в рядах и те, кому только исполнилось 14. В отряде "Энергия" Первомайского района в такой возрастной категории большинство!

Cначала я вступила в БРСМ, потом практически сразу пришло предложение пойти в студотряд. Это все-таки заработок, я решила попробовать. Ульяна Колесникова, боец студенческого отряда





А это уже объект в Смолевичах. Здесь в будущем появится город-спутник. Стройка масштабная - лишними руки точно не будут. Ребята устанавливают борты, укладывают бетон, плитку, подготавливают основание.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/3d9/pk23e53zs89vwe8k21ojo7brvss0ape1.jpg

На сегодняшний день у нас заключено более 50 договоров и, конечно же, осуществляется работа более тысячи молодых людей, которые уже отработали и работают. Наша главная задача - как можно больше информировать молодежь о возможности трудоустроиться. На сегодня у нас проработано более 13 тысяч рабочих мест, где наша молодежь может трудоустроиться. Роман Бондарук, первый секретарь Минского горкома БРСМ

Широкий выбор профилей





Есть из чего выбрать - более 7 направлений: экологический, медицинский, строительный, педагогический, IT...

Записаться в студенческие отряды можно офлайн, придя в комитеты, или онлайн с помощью интерактивного чат-бота в "Телеграм" - это особенность 2022 года. Он называется "BSOBYbot". Здесь можно подробнее узнать о каждом профиле, задать вопрос и сразу же заполнить электронную анкету, где указать опыт работы, если он есть, направление деятельности и месяц, в котором хотите приступить.

Перехватить трудовую "эстафету" можно до конца июля. В целом же в этом году только по столице планируют трудоустроить более 10 тысяч молодых людей. Постигать азы профессии, работать сообща и перенимать опыт у старших, а значит, учиться быть лучшим в своем деле.