Студент из Беларуси: Мы должны быть едины - в этом наша сила

Народное единство - главная созидательная сила, позволяющая Беларуси уверенно отвечать на любые внешние вызовы и угрозы. Оно проявляется в сплочении всех поколений, социальных слоев и конфессий вокруг общих ценностей: сохранения исторической памяти, культурного наследия и духовных традиций. Таким мнением поделился председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец во время встречи с молодежью.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"Конституция - это уникальный нормативный правовой акт, Основной закон и одновременно общественный договор. То есть документ, который закрепляет основные положения, касающиеся организации функционирования самого общества. И, конечно, мы наш проект "Школа конституционализма" неразрывно ассоциируем с такими дисциплинами, как история и обществоведение. То есть существуют учебные дисциплины, которые преподаются в школе, но мы дополняем их специальными правовыми знаниями, которые еще больше обогащают мировоззрение".

Второе занятие "Школы конституционализма" прошло в Академии управления при Президенте. Его посвятили правовому фундаменту народного единства.

Михаил Паньков, студент Академии управления при Президенте Беларуси: "Мы должны быть едины - быть друг за друга горой. Мы должны быть едины, потому что в этом вся сила. Если мы будем разрознены, нас искоренят, а этого мы не можем допустить".

Спикеры - ведущие юристы-практики, судьи, прокуроры, адвокаты, преподаватели и ученые. Занятия планируют проводить несколько раз в год. Исходя из интересов и пожеланий слушателей - будет формироваться содержание уроков.

Елена Семашко, судья Конституционного суда Беларуси: "Народное единство - это и основной элемент, и признак нашего суверенитета. Школа конституционализма ставит перед собой задачу разъяснить все эти сущностные характеристики, все эти признаки разным категориям обучающихся. Причем, учитель и ученик в школе конституционализма это не две разные категории".

Основная задача экспертно-диалоговой площадки - формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры молодежи, воспитание гражданской ответственности, глубокое и системное осмысление ценностей Основного Закона страны.