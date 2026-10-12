Студент столичного вуза стал курьером телефонных мошенников

Студент столичного вуза работал на мошенников. 18-летний учащийся университета стал курьером телефонных аферистов. Парень ждал письмо о зачислении в общежитие. В этот момент ему позвонили неизвестные и сообщили о поступившем почтовом отправлении. Молодой человек, не раздумывая, сделал то, что ему велели неизвестные: сообщил адрес электронной почты. Затем в мессенджере ему пришло сообщение о том, что его персональными данными завладели мошенники, и с ним вскоре свяжутся сотрудники КГБ.

Илона Буранко, старший инспектор группы информации и общественных связей Фрунзенского РУВД г. Минска:

"Спустя некоторое время действительно поступил видеозвонок от "правоохранителя", который заявил, что на имя студента преступники оформили кредит, а деньги перевели на преступные счета. Чтобы избежать ответственности, юноше предложили "сотрудничать". По указаниям аферистов парень встретился с пенсионером, забрал у него пакет с 30 тыс. рублей и уехал в соседнее государство, где перевел деньги на электронный кошелек. По возвращении в Минск его задержали оперативники".

Теперь задержанный, несмотря на то, что сам стал жертвой обмана, проходит по уголовному делу как соучастник мошенничества. В МВД неустанно напоминают: сотрудники Белпочты, Энергосбыта или правоохранители не связываются через мессенджеры и не просят никаких персональных данных.