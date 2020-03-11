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Студент БГУ стал серебряным призером международного конкурса научных работ в сфере массмедиа

Студент БГУ стал серебряным призером международного конкурса научных работ в сфере массмедиа

Им стал студент 4 курса факультета журналистики БГУ Александр Добранов. Его исследование признано одним из лучших и в ближайшее время будет опубликовано в ежегодном сборнике научных работ молодых исследователей, индексируемом в базе данных РИНЦ.

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