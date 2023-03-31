Студент о Послании: Александр Григорьевич подчеркнул, что государство делает все для молодежи

Мне очень импонировало то, что наш Президент затронул острые политические вопросы, которые проходили в последние годы. Это и 20-й год, и сейчас конфликт, который возник на международной арене. Очень хорошо, что мы пережили этот этап, поняли, осознали, насколько важно сохранять безопасность в родной стране.

Иван Романович, студент Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы