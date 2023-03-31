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Студент о Послании: Александр Григорьевич подчеркнул, что государство делает все для молодежи

Послание Президента сегодня слушали и в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Было организовано сразу несколько локаций на разных факультетах. Информацию о развитии нашей страны, о международной ситуации, политике, экономике, социальной сфере, что называется, из первых уст получили как студенты в рамках обучающего процесса, так и сотрудники вуза. Для них трансляция Послания была организована в фойе университета.

Главный посыл Президента - это сохранение суверенитета, национальной независимости нашего государства. Сейчас мы как никогда должны обращать на это внимание, должны быть в курсе событий и, конечно же, должны понимать, где правда, на какой стороне правда.
Арсений Сидоркевич, студент Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы
Мне очень импонировало то, что наш Президент затронул острые политические вопросы, которые проходили в последние годы. Это и 20-й год, и сейчас конфликт, который возник на международной арене. Очень хорошо, что мы пережили этот этап, поняли, осознали, насколько важно сохранять безопасность в родной стране.
Иван Романович, студент Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы
Александр Григорьевич подчеркнул, что государство делает все для молодежи. Мы можем развиваться на территории нашей страны, строить семью, развиваться в профессиональной сфере. Но в то же время молодежь должна и какие-то ответные действия предпринять, для того чтобы наше государство процветало.
Галина Бурлакова, студентка Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы

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