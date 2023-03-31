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Студент о Послании: Александр Григорьевич подчеркнул, что государство делает все для молодежи
Послание Президента сегодня слушали и в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Было организовано сразу несколько локаций на разных факультетах. Информацию о развитии нашей страны, о международной ситуации, политике, экономике, социальной сфере, что называется, из первых уст получили как студенты в рамках обучающего процесса, так и сотрудники вуза. Для них трансляция Послания была организована в фойе университета.
Главный посыл Президента - это сохранение суверенитета, национальной независимости нашего государства. Сейчас мы как никогда должны обращать на это внимание, должны быть в курсе событий и, конечно же, должны понимать, где правда, на какой стороне правда.
Мне очень импонировало то, что наш Президент затронул острые политические вопросы, которые проходили в последние годы. Это и 20-й год, и сейчас конфликт, который возник на международной арене. Очень хорошо, что мы пережили этот этап, поняли, осознали, насколько важно сохранять безопасность в родной стране.
Александр Григорьевич подчеркнул, что государство делает все для молодежи. Мы можем развиваться на территории нашей страны, строить семью, развиваться в профессиональной сфере. Но в то же время молодежь должна и какие-то ответные действия предпринять, для того чтобы наше государство процветало.
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