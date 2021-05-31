Студентам Гомеля вручили путевки в трудовое лето - 2021

Я уже имел возможность и опыт бывать в производственном отряде в прошлом году. В этом году мы едем на всебелорусскую молодежную стройку в Островец. Это очень важно, это всегда новые знакомства, новые люди и новые возможности.

Никита Петрушенко, командир студотряда "Чемпионы", студент Белорусского государственного университета транспорта