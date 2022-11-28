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Студентам предложат работу на ярмарке вакансий в Минске

Студентам предложат работу на ярмарке вакансий в Минске

Две ярмарки вакансий пройдут в Минске 29 ноября 2022, информирует1prof.by. Работу предложат студентам.

Так,

29 ноября с 10:00 до 12:00

соискателей работ из числа безработных горожан ждут в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, которая находится по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20, каб. 124.

Кандидатам на трудоустройство наниматели предложат более 100 вакансий

Работу минчанам предлагают:

Первомайский (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД РБ;

Страховой брокер "Максирента";

Белорусская государственная академия искусств;

Заводской (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД РБ;

Национальный олимпийский стадион "Динамо".

Пройдя успешно собеседование, минчане смогут получить работу в качестве:

  • электромонтера;
  • инженера-электроника;
  • дежурного пульта управления;
  • охранника;
  • уборщика территории;
  • автослесаря;
  • агента страховой;
  • повара;
  • мойщика посуды;
  • методиста;
  • звукорежиссера;
  • бухгалтера;
  • контролера на контрольно-пропускном пункте;
  • инженера по охране труда;
  • маркетолога;
  • администратора;
  • медицинской сестры;
  • специалиста по маркетингу;
  • заведующего производством;
  • врача-специалиста;
  • слесаря-сантехника и другим.

В столичной службе занятости обращают внимание горожан, отправляясь на мини-ярмарку вакансий, захватите с собой паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.

В этот же день, 29 ноября 2022 года, комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома организует мини-ярмарку вакансий для студентов Белорусской государственной академии авиации и выпускников из числа граждан Туркменистана.

Фото с сайта pixabay.com

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