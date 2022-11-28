Студентам предложат работу на ярмарке вакансий в Минске

Две ярмарки вакансий пройдут в Минске 29 ноября 2022, информирует1prof.by. Работу предложат студентам.

Так,

29 ноября с 10:00 до 12:00

соискателей работ из числа безработных горожан ждут в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, которая находится по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20, каб. 124.

Кандидатам на трудоустройство наниматели предложат более 100 вакансий

Работу минчанам предлагают:

Первомайский (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД РБ;

Страховой брокер "Максирента";

Белорусская государственная академия искусств;

Заводской (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД РБ;

Национальный олимпийский стадион "Динамо".

Пройдя успешно собеседование, минчане смогут получить работу в качестве:

электромонтера;

инженера-электроника;

дежурного пульта управления;

охранника;

уборщика территории;

автослесаря;

агента страховой;

повара;

мойщика посуды;

методиста;

звукорежиссера;

бухгалтера;

контролера на контрольно-пропускном пункте;

инженера по охране труда;

маркетолога;

администратора;

медицинской сестры;

специалиста по маркетингу;

заведующего производством;

врача-специалиста;

слесаря-сантехника и другим.

В столичной службе занятости обращают внимание горожан, отправляясь на мини-ярмарку вакансий, захватите с собой паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.

В этот же день, 29 ноября 2022 года, комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома организует мини-ярмарку вакансий для студентов Белорусской государственной академии авиации и выпускников из числа граждан Туркменистана.