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Студентам предложат работу на ярмарке вакансий в Минске
Две ярмарки вакансий пройдут в Минске 29 ноября 2022, информирует1prof.by. Работу предложат студентам.
Так,
29 ноября с 10:00 до 12:00
соискателей работ из числа безработных горожан ждут в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, которая находится по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20, каб. 124.
Кандидатам на трудоустройство наниматели предложат более 100 вакансий
Работу минчанам предлагают:
Первомайский (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД РБ;
Страховой брокер "Максирента";
Белорусская государственная академия искусств;
Заводской (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД РБ;
Национальный олимпийский стадион "Динамо".
Пройдя успешно собеседование, минчане смогут получить работу в качестве:
- электромонтера;
- инженера-электроника;
- дежурного пульта управления;
- охранника;
- уборщика территории;
- автослесаря;
- агента страховой;
- повара;
- мойщика посуды;
- методиста;
- звукорежиссера;
- бухгалтера;
- контролера на контрольно-пропускном пункте;
- инженера по охране труда;
- маркетолога;
- администратора;
- медицинской сестры;
- специалиста по маркетингу;
- заведующего производством;
- врача-специалиста;
- слесаря-сантехника и другим.
В столичной службе занятости обращают внимание горожан, отправляясь на мини-ярмарку вакансий, захватите с собой паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.
В этот же день, 29 ноября 2022 года, комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома организует мини-ярмарку вакансий для студентов Белорусской государственной академии авиации и выпускников из числа граждан Туркменистана.
Фото с сайта pixabay.com
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