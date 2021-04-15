Студентов БГМУ наградили за работу с пациентами с COVID-19

Студентов Белорусского медуниверситета наградили за помощь в борьбе с COVID-19. 42 молодых доктора получили памятные грамоты, цветы и денежное вознаграждение от отраслевого профсоюза. Благодарности удостоены студенты, которые непосредственно работали с инфицированными пациентами. При этом за прошлый год такую помощь оказывали более полутора тысяч студентов медвуза. Всего в университете обучается 7 тысяч будущих специалистов здравоохранения.

