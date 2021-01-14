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Студентов-медиков наградили сегодня в БГМУ
Многие врачи еще со студенческой скамьи начинали работать в больницах. И сейчас труд и помощь молодого поколения важны как никогда.Белорусский профсоюз работников здравоохранения сегодня отметил юношей и девушек, выпускников БГМУ, которые в напряженные для всей системы дни посчитали своим долгом облегчить нагрузку старших коллег. Дипломы, цветы, материальное поощрение получили 22 студента. Студенты-медики и сегодня продолжают работать в красных зонах, выезжают в составе бригад скорой помощи к пациентам на дом, берут анализы, тестируют, отвечают на звонки в кол-центрах. При этом совмещают работу с учебой. И к слову, сейчас у ребят сессия.
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