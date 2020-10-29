Студентов пытаются призвать к деструктивным действиям

Попытка внешних сил призвать людей на предприятиях к деструктивным действиям - это политтехнология. В Беларуси она провалилась. Но попытки вовлечь в них любые силы до сих пор предпринимаются. Об этом шла речь в ток-шоу "Понятная политика плюс". Как отметил один из его участников - Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, стачка - это конфликт между нанимателем и работником, а получение знаний - это вообще другая сфера. И на примере одной провокации в аудитории вуза он предупредил об ответственности.