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Студенты БГПУ передали монеты для памятного знака в фонд Алексея Талая
В Беларуси продолжается сбор монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений". 12 февраля студенты и преподаватели педуниверситета им. Максима Танка передали в фонд Алексея Талая монеты для отливки всенародного памятного знака.
Все собранные монеты пойдут на выплавку народного памятника, который установят уже 9 мая в юбилейный год Великой Победы на Поклонной горе в Москве. Это будет третий памятник в проекте "Живая память благодарных поколений". По задумке, памятник будет напоминать фронтовое письмо-треугольник, а рядом древо жизни как символ преемственности поколений.
"Наши ребята, историки, участвуют в сопровождении детей, которые приезжают на оздоровление из Донбасса", - отметила первый проректор БГПУ им. Максима Танка Светлана Коптева, говоря о волонтерской деятельности студентов университета.
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:
"По всей стране установлены колбы, куда каждый желающий может принести свою монету, от своей семьи, и знать, что он частичкой своей души и сердца поучаствовал в создании этого легендарного, я уверен, памятника, который будет стоять многие десятилетия, радовать нас, возвращать к тем героическим поколениям наших великих дедов и прадедов, помогать нам укреплять фундамент нашего Отечества, помогать в воспитании подрастающего поколения".
Первый такой памятный знак появился в минском парке Победы в 2022 году. Эстафету в год 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков принял Брест. Памятник "Живая память благодарных поколений" установили на территории Кобринского укрепления Брестской крепости.