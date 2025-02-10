Студенты БГПУ передали монеты для памятного знака в фонд Алексея Талая

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/685785c5-a266-4f81-b9f4-58afc1343951/3b686d59-105c-423a-bed5-a9b9c3ad37a3.jpg 2025-02-12T15:42:24.000000Z00

В Беларуси продолжается сбор монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений". 12 февраля студенты и преподаватели педуниверситета им. Максима Танка передали в фонд Алексея Талая монеты для отливки всенародного памятного знака.

Все собранные монеты пойдут на выплавку народного памятника, который установят уже 9 мая в юбилейный год Великой Победы на Поклонной горе в Москве. Это будет третий памятник в проекте "Живая память благодарных поколений". По задумке, памятник будет напоминать фронтовое письмо-треугольник, а рядом древо жизни как символ преемственности поколений.

"Наши ребята, историки, участвуют в сопровождении детей, которые приезжают на оздоровление из Донбасса", - отметила первый проректор БГПУ им. Максима Танка Светлана Коптева, говоря о волонтерской деятельности студентов университета.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

"По всей стране установлены колбы, куда каждый желающий может принести свою монету, от своей семьи, и знать, что он частичкой своей души и сердца поучаствовал в создании этого легендарного, я уверен, памятника, который будет стоять многие десятилетия, радовать нас, возвращать к тем героическим поколениям наших великих дедов и прадедов, помогать нам укреплять фундамент нашего Отечества, помогать в воспитании подрастающего поколения".