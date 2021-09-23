Студенты БГМУ выстраиваются в очередь за прививкой от COVID-19

Очередь за прививкой против COVID-19! Такая картина сегодня в общежитии № 6 Белорусского государственного медицинского университета. У студентов - настоящий ажиотаж. Пункт вакцинации там открылся два дня назад. Прививают "Спутником Лайт" и китайским препаратом. При себе ребятам нужно иметь только паспорт. Записываться предварительно не требуется. Прежде чем ввести вакцину, каждому измеряют температуру и сатурацию.



Прививают не только студентов, но и преподавателей. Среди последних, к слову, уже вакцинированы около 50 %. Что касается обучения, эпидобстановка не меняет формат проведения пар. На дистанционное в меде пока переходить не планируют.





