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Студенты БГМУ выстраиваются в очередь за прививкой от COVID-19
Очередь за прививкой против COVID-19! Такая картина сегодня в общежитии № 6 Белорусского государственного медицинского университета. У студентов - настоящий ажиотаж. Пункт вакцинации там открылся два дня назад. Прививают "Спутником Лайт" и китайским препаратом. При себе ребятам нужно иметь только паспорт. Записываться предварительно не требуется. Прежде чем ввести вакцину, каждому измеряют температуру и сатурацию.
Прививают не только студентов, но и преподавателей. Среди последних, к слову, уже вакцинированы около 50 %. Что касается обучения, эпидобстановка не меняет формат проведения пар. На дистанционное в меде пока переходить не планируют.
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