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Студенты БГУ традиционно провели 1 сентября на парах

Призывы проигнорировать старт учебного года звучали накануне из телеграм-каналов в адрес студентов. Внести хаос в праздник провокаторам не удалось. Молодые, амбициозные и думающие выбрали не идти на поводу у сомнительных источников. Студенты Белорусского государственного университета традиционно провели 1 сентября на парах.

БГУ - старейший и ведущий ВУЗ страны. В этом сезоне его студентами стали более 5 тысяч человек. Из них получать образование за счет бюджета будет 2 140 студентов.

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