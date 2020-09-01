Студенты БГУ традиционно провели 1 сентября на парах

Призывы проигнорировать старт учебного года звучали накануне из телеграм-каналов в адрес студентов. Внести хаос в праздник провокаторам не удалось. Молодые, амбициозные и думающие выбрали не идти на поводу у сомнительных источников. Студенты Белорусского государственного университета традиционно провели 1 сентября на парах.



БГУ - старейший и ведущий ВУЗ страны. В этом сезоне его студентами стали более 5 тысяч человек. Из них получать образование за счет бюджета будет 2 140 студентов.

