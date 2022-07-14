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Студенты БНТУ восстанавливают памятник в деревне Янушковичи Логойского района
Молодежный вклад в сохранение истории! Студенты БНТУ восстанавливают памятник в деревне Янушковичи Логойского района. Мемориальный ансамбль посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны: там увековечены около полутысячи фамилий. Перед реконструкцией объекта разработали эскизы. Как будет выглядеть восстановленный памятник, узнала Елена Витко.
Он был установлен в 1963 году. Соответственно, прошло уже очень много времени, и памятник нуждается в большой реконструкции. С этой реконструкцией нам помогают ребята из БНТУ и спонсоры.
Общими усилиями сохранить историю! Такое единое решение приняли после экспертиз памятника в деревне Янушковичи. Он посвящен воинам, партизанам и мирным гражданам, которые погибли в период с 1941 по 1945 годы. И пусть народная тропа сюда не зарастает, время не пожалело около 60 % объекта. Чтобы максимально воссоздать первоначальный облик, разработали эскизный проект. Так, оформят подход и укрепят цоколь. А композиция "Мать с ребенком на руках" приобретет бронзовый цвет.
Сейчас очень важна реализация, чтобы довести проект до конца. Чтобы прежде всего душа ребят - и проектировщиков, и строителей - была довольна, что они сделали нужное дело для своей страны. И когда мы говорим о воспитании патриотизма, это и есть лучший метод. Потому что это человек делает сам: своими руками, душой.
Дело хорошее и важное, при этом эмоционально и физически непростое. Скульптура, например, требует ювелирной точности. Ее очистили от краски, обработали, а после исправления дефектов художественная тонировка.
Сейчас проводим реставрационные работы. Это специальный раствор для реставрации бетона. Чтобы заделать все трещины, вмятины, повреждения. После мы проведем повторную грунтовку. А потом уже покрасим.
Сохраняя историческую память
Особое внимание плитам с фамилиями: на них увековечена память около пятисот человек. Каждое имя пропишут снова, но перед этим три стелы отремонтируют.
В данный момент мы замешиваем раствор, чтобы парни клали кирпич. Здесь нужна правильная пропорция, чтобы раствор был прямо под наш кирпич. Если раствор будет хороший, значит, все будет долго держаться.
Всего на площадке посменно работают несколько десятков студентов БНТУ. Это учащиеся архитектурного, автотракторного и машиностроительного факультетов. А еще энергетического и транспортных коммуникаций. К волонтерскому отряду присоединился и Федор Власов. Дань памяти великому подвигу, а также героизму родных третьекурсник отдает своим трудом.
Сейчас мы выкладываем раствор на предыдущий слой кирпича, прежнюю кладку. Следующий этап - мы намачиваем кирпич, чтобы лучше сцепка была. А дальше мы приложили, посмотрели и подбиваем, выравниваем за остальной кладкой. Это интересно, впечатляюще. Опять же, после себя оставить след - это же приятно.
Мы с восхищением и воодушевлением воспринимаем такой позыв. Во-первых, у нас Год исторической памяти. А в целом, уход за памятниками, что связаны с Великой Отечественной, нужно делать все время. Это должно быть каждый год и на хорошей постоянной основе. И я думаю, что это не последний памятник, а только начало, когда наши ребята будут включаться в проекты по уходу… Те профессиональные навыки, которыми должен обладать будущий инженер, они сегодня демонстрируют.
Основные строительные работы уже завершили: теперь юные архитекторы и инженеры начали отделочный этап. Закончить реконструкцию памятника планируют к сентябрю.
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