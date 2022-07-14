Студенты БНТУ восстанавливают памятник в деревне Янушковичи Логойского района

Мы с восхищением и воодушевлением воспринимаем такой позыв. Во-первых, у нас Год исторической памяти. А в целом, уход за памятниками, что связаны с Великой Отечественной, нужно делать все время. Это должно быть каждый год и на хорошей постоянной основе. И я думаю, что это не последний памятник, а только начало, когда наши ребята будут включаться в проекты по уходу… Те профессиональные навыки, которыми должен обладать будущий инженер, они сегодня демонстрируют.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ