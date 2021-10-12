В условиях распространения коронавируса медикам помогают их будущие коллеги. Студенты Гомельского государственного медицинского университета организовали кол-центр для работы с контактами первого уровня. Волонтеры получают от городских поликлиник информацию о таких гражданах, обзванивают их, собирают анамнез, консультируют на тему COVID-19. Цель - предотвратить распространение инфекции на раннем этапе. Также молодые люди помогают гомельским эпидемиологам.



Студенты-медики - участники отряда "Вы не одни" - помогают пациентам реабилитироваться после коронавируса. Ребята записывают видеоролики со специальными дыхательными упражнениями и выкладывают их в интернет.