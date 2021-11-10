Студенты Гродненского государственного медуниверситета посетили Дворец Независимости

Студенты Гродненского государственного медицинского университета приехали в столицу на экскурсию во Дворец Независимости. Несколько десятков юношей и девушек - в их руках через несколько лет будет наше здоровье. Поэтому особенно символично их появление в месте, которое по праву считается архитектурным символом нашего суверенитета. Дворец Независимости неизменно в ленте главных политических новостей. Залы, которые вошли в историю, - народное достояние белорусов. Двери сюда открыты для тех, кто по-настоящему ценит и любит свою страну. Доказал это на неделе.

Несмотря на то, что эти ребята еще только учатся, старшекурсники уже имели опыт работы в COVID-отделениях местных больниц. Эта экскурсия стала возможной благодаря личной просьбе одного из студентов. Он написал письмо главе государства с благодарностью за поддержку, которая была оказана медикам в эти непростые эпидемические времена. Он ответил приглашением.

В Музее подарков белорусскому народу во Дворце Независимости - новый экспонат