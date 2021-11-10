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Студенты Гродненского государственного медуниверситета посетили Дворец Независимости
Студенты Гродненского государственного медицинского университета приехали в столицу на экскурсию во Дворец Независимости. Несколько десятков юношей и девушек - в их руках через несколько лет будет наше здоровье. Поэтому особенно символично их появление в месте, которое по праву считается архитектурным символом нашего суверенитета. Дворец Независимости неизменно в ленте главных политических новостей. Залы, которые вошли в историю, - народное достояние белорусов. Двери сюда открыты для тех, кто по-настоящему ценит и любит свою страну. Доказал это на неделе.
Несмотря на то, что эти ребята еще только учатся, старшекурсники уже имели опыт работы в COVID-отделениях местных больниц. Эта экскурсия стала возможной благодаря личной просьбе одного из студентов. Он написал письмо главе государства с благодарностью за поддержку, которая была оказана медикам в эти непростые эпидемические времена. Он ответил приглашением.
В Музее подарков белорусскому народу во Дворце Независимости - новый экспонат
Экскурсия длилась больше двух часов. Ребята посетили важнейшие публичные локации Дворца Независимости. Также попали в Музей подарков белорусскому народу, экспозицию которого недавно пополнил и еще один видный предмет. Это автомат Калашникова - тот самый, с которым глава государства появился во время беспорядков 30 августа. Оружие так и не выстрелило, но стало символом несгибаемости белорусов.
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