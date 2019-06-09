Студенты и магистранты БГУ смогут изучать дополнительные предметы вне зависимости от специальности

Это могут быть любые дисциплины, кроме иностранных языков. Для прохождения сверхурочного курса на другом факультете понадобится согласие деканов. Проект запустят с сентября. Такие факультативы будут платными.



Занятия будут проходить в свободное от основных пар время. По желанию студента, оценка за дополнительный курс будет вписана в приложение при выдаче диплома.



