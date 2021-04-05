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Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопрограмм

Студенты и школьники могут стать авторами теле- и радиопроектов Белтелерадиокомпании. Конкурс "Тивиар" сегодня запустил факультет журналистики БГУ совместно с главным медиахолдингом страны. Студенты, абитуриенты и старшеклассники будут соревноваться в двух номинациях: "Лучший проект для телевидения или YouTube" и "Лучший радиопроект или подкаст". Свои сценарии программ на социально значимую тематику (например, здоровый образ жизни, волонтерство, культурное наследие Беларуси) принимают с 5 апреля по 12 мая. Подробная информация на официальном сайте БГУ.

Авторы лучших сценариев лично презентуют свои работы в финале экспертной комиссии, в составе которой преподаватели журфака БГУ и представители Белтелерадиокомпании. В каждой номинации определят 3 победителей. Ребятам предложат пройти стажировку в главном медиахолдинге страны, а также при перспективности проекта реализовать его в национальном эфире.

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