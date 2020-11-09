Студенты-медики помогают в борьбе с COVID-19

Что касается нашей страны, ситуация - под контролем. Это сегодня подтвердил вице-премьер. Нет предпосылок для перевода школ на дистанционное обучение. Средств индивидуальной защиты в медучреждениях хватает, и запасы пополняются. Создан и резерв коечного фонда. За работу в непростых условиях надбавки получили более чем 51 тысяча работников здравоохранения. Кстати, немало среди них и студентов-медиков. С одним из них пообщалась Анастасия Бенедисюк.

Это интервью с Аятом Насыровым мы записали сегодня утром, парень только отработал сутки. За воскресенье его бригада оказала помощь пятерым пациентам с COVID-19. А ведь были и другие вызовы. Впрочем, от фельдшера 2-й подстанции скорой медицинской помощи мы не услышали жалоб об усталости или нехватке сна. Он знал куда и зачем идет. Его мама - врач-терапевт в Казахстане. Уже спустя час после записи Аят отправится в университет, он все еще студент. Работает, учится. И плюс параллельно проходит практику в РНПЦ трансплантологии. Когда каждый день - бесценный опыт!

Вообще 2-я подстанция - это 15 бригад в будние дни и 16 – в выходные. К тому же, всегда есть дежурная машина. Работают в штатном режиме - это уже отмечает заведующий. Да, нагрузки стало больше, но все по силам. Опыт первой волны сложно переоценить. И, конечно, заслуга в этом эпидемиологов, реаниматологов, врачей всех профилей - профессионалов, которые готовы делиться своими знаниями и в такое непростое время. А молодежь быстро схватывает!





Что до особенностей работы в пандемию… Аят, например, прошел дополнительное обучение на кафедре гигиены в БГМУ. К тому же, помогли старшие товарищи. В свое время на подстанции организовали курсы, и, лишь сдав зачет по их итогам, допускали к работе с COVID-пациентами.

В Беларуси создан достаточный запас средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты для людей, которые так тесно контактируют с инфицированными, обязательны. В стране создан достаточный запас СИЗов для медучреждений на 45 дней. И он постоянно пополняется. Практически в полном объеме закрыть внутреннюю потребность позволила организация собственного производства. В полной амуниции на вызов к пациенту с COVID-19 выезжает вся бригада: от фельдшера до водителя. Вернувшись, одноразовые СИЗы - в утиль, машина - на дезинфекцию.

Со студенческой скамьи - на борьбу с коронавирусом

Сейчас Аят учится на 6 курсе международного факультета иностранных учащихся БГМУ. Специальность - лечебное дело. Высшее образование в Беларусь приехал получать из Казахстана. И сейчас понимает: все не зря.

Ситуация контролируемая

Ситуация в Беларуси действительно контролируема. Это сегодня подтвердил и вице-премьер Игорь Петришенко. Нет предпосылок для перехода школ на дистанционное обучение. Удаленно занимаются не более 10% студентов. Принимаются оперативные меры по недопущению распространения инфекции.

Поддержка медиков

А значит, куда больше работы и у медиков. Учитывая особо опасные условия, еще в апреле был принят указ о материальном стимулировании работников здравоохранения. Надбавки уже выплачены более чем 51-й тысяче работников. Выделено свыше 350 миллионов рублей. Спасибо государство говорит и студентам-медикам.