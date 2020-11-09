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Студенты-медики помогают в борьбе с COVID-19
Что касается нашей страны, ситуация - под контролем. Это сегодня подтвердил вице-премьер. Нет предпосылок для перевода школ на дистанционное обучение. Средств индивидуальной защиты в медучреждениях хватает, и запасы пополняются. Создан и резерв коечного фонда. За работу в непростых условиях надбавки получили более чем 51 тысяча работников здравоохранения. Кстати, немало среди них и студентов-медиков. С одним из них пообщалась Анастасия Бенедисюк.
Это интервью с Аятом Насыровым мы записали сегодня утром, парень только отработал сутки. За воскресенье его бригада оказала помощь пятерым пациентам с COVID-19. А ведь были и другие вызовы. Впрочем, от фельдшера 2-й подстанции скорой медицинской помощи мы не услышали жалоб об усталости или нехватке сна. Он знал куда и зачем идет. Его мама - врач-терапевт в Казахстане. Уже спустя час после записи Аят отправится в университет, он все еще студент. Работает, учится. И плюс параллельно проходит практику в РНПЦ трансплантологии. Когда каждый день - бесценный опыт!
Вообще 2-я подстанция - это 15 бригад в будние дни и 16 – в выходные. К тому же, всегда есть дежурная машина. Работают в штатном режиме - это уже отмечает заведующий. Да, нагрузки стало больше, но все по силам. Опыт первой волны сложно переоценить. И, конечно, заслуга в этом эпидемиологов, реаниматологов, врачей всех профилей - профессионалов, которые готовы делиться своими знаниями и в такое непростое время. А молодежь быстро схватывает!
Что до особенностей работы в пандемию… Аят, например, прошел дополнительное обучение на кафедре гигиены в БГМУ. К тому же, помогли старшие товарищи. В свое время на подстанции организовали курсы, и, лишь сдав зачет по их итогам, допускали к работе с COVID-пациентами.
В Беларуси создан достаточный запас средств индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты для людей, которые так тесно контактируют с инфицированными, обязательны. В стране создан достаточный запас СИЗов для медучреждений на 45 дней. И он постоянно пополняется. Практически в полном объеме закрыть внутреннюю потребность позволила организация собственного производства. В полной амуниции на вызов к пациенту с COVID-19 выезжает вся бригада: от фельдшера до водителя. Вернувшись, одноразовые СИЗы - в утиль, машина - на дезинфекцию.
Со студенческой скамьи - на борьбу с коронавирусом
Сейчас Аят учится на 6 курсе международного факультета иностранных учащихся БГМУ. Специальность - лечебное дело. Высшее образование в Беларусь приехал получать из Казахстана. И сейчас понимает: все не зря.
Ситуация контролируемая
Ситуация в Беларуси действительно контролируема. Это сегодня подтвердил и вице-премьер Игорь Петришенко. Нет предпосылок для перехода школ на дистанционное обучение. Удаленно занимаются не более 10% студентов. Принимаются оперативные меры по недопущению распространения инфекции.
Поддержка медиков
А значит, куда больше работы и у медиков. Учитывая особо опасные условия, еще в апреле был принят указ о материальном стимулировании работников здравоохранения. Надбавки уже выплачены более чем 51-й тысяче работников. Выделено свыше 350 миллионов рублей. Спасибо государство говорит и студентам-медикам.
Получив знания и опыт, еще и в такое время, Аят непременно будет ценным работником системы здравоохранения Казахстана. Впрочем, свой выбор он еще не сделал Но столько раз услышав от пациентов спасибо здесь, хочется, признается, здесь же своей работай благодарить своих учителей.
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