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Студенты-медики торопят весну

Проводы зимы от витебских студентов-медиков. Масленицу отметили с размахом. Это не только веселый способ приблизить весну, но и возможность познакомить иностранных студентов с нашими традициями. К слову, в Витебском медицинском университете обучаются представители более 40 стран. Команды студенческих общежитий соревновались в спортивных эстафетах, творческих конкурсах, в мастерстве приготовления масленичных блюд и, конечно, в поедании блинов на скорость. Победу праздновал студент из Шри-Ланки.

Масленичная неделя: народные гулянья и угощения

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Каждый день до конца Масленичной недели насыщен событиями: проходят мастер-классы по изготовлению масленичных сувениров, а в выходные во всех регионах развернуться народные гулянья с конкурсами и угощениями.

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