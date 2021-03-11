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Студенты-медики торопят весну
Проводы зимы от витебских студентов-медиков. Масленицу отметили с размахом. Это не только веселый способ приблизить весну, но и возможность познакомить иностранных студентов с нашими традициями. К слову, в Витебском медицинском университете обучаются представители более 40 стран. Команды студенческих общежитий соревновались в спортивных эстафетах, творческих конкурсах, в мастерстве приготовления масленичных блюд и, конечно, в поедании блинов на скорость. Победу праздновал студент из Шри-Ланки.
Масленичная неделя: народные гулянья и угощения
Каждый день до конца Масленичной недели насыщен событиями: проходят мастер-классы по изготовлению масленичных сувениров, а в выходные во всех регионах развернуться народные гулянья с конкурсами и угощениями.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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