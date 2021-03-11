Студенты-медики торопят весну

Проводы зимы от витебских студентов-медиков. Масленицу отметили с размахом. Это не только веселый способ приблизить весну, но и возможность познакомить иностранных студентов с нашими традициями. К слову, в Витебском медицинском университете обучаются представители более 40 стран. Команды студенческих общежитий соревновались в спортивных эстафетах, творческих конкурсах, в мастерстве приготовления масленичных блюд и, конечно, в поедании блинов на скорость. Победу праздновал студент из Шри-Ланки.



