Студенты-медики в процедурных кабинетах вакцинируют население от COVID-19

Полторы тысячи студентов Белорусского государственного медицинского университета продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией. Они помогают старшим коллегам в красных зонах, выездных ковидных бригадах, кол-центрах. А теперь еще и в процедурных кабинетах - вакцинируют население от COVID-19. В свое время инициатором этого выступил мэр Минска Владимир Кухарев. Совместно с Минздравом руководство вуза определило тактику оказания помощи практическому здравоохранению. Так, прививать от COVID-19 студенты старших курсов меда будут в рамках производственной практики.

Сейчас активно идет вакцинация и в самом вузе. Привито более 40 процентов профессорско-преподавательского состава. К сентябрю с появлением в стране вакцины "Спутник лайт" этим российским препаратом в стенах университета продолжат прививать студентов.

Данные Минздрава по COVID-19 на 5 июля

Свыше 980 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. За сутки в стране зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488.

