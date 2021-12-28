Студенты минских вузов в прямом эфире задали вопросы председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву

Новый формат диалога мэрии и столичной молодежи. Студенты девяти минских вузов в прямом эфире задали вопросы председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и поделились с ним своими инициативами. Во время М-стрима затронули вопросы самой разной тематики - мэр рассказал о роли Всебелорусского народного собрания в жизни страны, обсудили проект изменений и дополнений Конституции, а также поддержку молодежных инициатив и стартапов, улучшение инфраструктуры в мегаполисе. Так, в ближайшее время реконструкция ждет парки Павлова и Уго Чавеса.