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Студенты минских вузов в прямом эфире задали вопросы председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву
Новый формат диалога мэрии и столичной молодежи. Студенты девяти минских вузов в прямом эфире задали вопросы председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и поделились с ним своими инициативами. Во время М-стрима затронули вопросы самой разной тематики - мэр рассказал о роли Всебелорусского народного собрания в жизни страны, обсудили проект изменений и дополнений Конституции, а также поддержку молодежных инициатив и стартапов, улучшение инфраструктуры в мегаполисе. Так, в ближайшее время реконструкция ждет парки Павлова и Уго Чавеса.
Студенты также поинтересовались и личными достижениями руководителя города.
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