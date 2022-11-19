Студенты "МИТСО" проходят военную подготовку в рамках патриотического слета "Вызов"

Из 14 человек, которые так или иначе хотят связать свою жизнь с военным делом, 6 девушек.

Сейчас взаимодействую с Военной академией, чтобы участвовать в разных мероприятиях, чтобы в дальнейшем определиться с местом работы или уже с местом службы.

В эти дни на полигоне в Борисовском районе проходят военную подготовку студенты университета "МИТСО" в рамках патриотического слета "Вызов", организованного общественным объединением "Патриоты Беларуси".14 парней и девушек, которые либо связаны, либо хотели бы связать свою жизнь с военным делом, проверяют себя на прочность. Справляются ли с заданиями - выяснялаПолигон под Борисовом. Второй день патриотического слета "Вызов". Сейчас идет обкатка танками. Задача - уничтожить противника.Оружие в руки и сразу в окоп - все когда-то бывает впервые. Главное - действовать быстро, слаженно и без паники. Но, правда, это получается не всегда. Перед занятием обязательный инструктаж. Все расскажут и покажут детально: как снарядить магазин, правильно сесть в окоп и когда бросать гранату.Профессия давно равногендерная, говорит Светлана Пинчук, студентка 2 курса международного университета "МИТСО". По стопам мамы подавала документы в Академию МВД - не прошла. Но воплотила вторую свою мечту - поступила на юриста.Следующая задача - преодолеть полосу препятствий. Сначала теория, после практика. Стартуют по 4 человека - два в пару. Добежать до цели и остаться в живых и при этом работать сообща -для Марии Мизевич эта задача выполнимая, поскольку за плечами кадетский корпус.Адриан Романович на таких полевых сборах впервые. Скоро в университете откроют набор на военную кафедру, и если до начала слета парень сомневался, то сейчас уверен - пойдет!