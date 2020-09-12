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Студенты призывают не верить фейкам telegram-каналов

Раскол в общество несут и некоторые тelegram-каналы и соцсети. Они продолжают активно распространять фейки. На этот раз о том, что студенты массово выходят из Белорусского республиканского союза молодежи. В БРСМ призывают этому не верить и не поддаваться на провокации.

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