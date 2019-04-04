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Студенты столичных вузов отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях

Уроки безопасности от спасателей! Студенты столичных вузов пробуют свои силы и оттачивают реакцию в чрезвычайных ситуациях. Учатся проходить полосу препятствий, тушить пожар, оказывать первую помощь. В программе также эвакуация людей из подземных колодцев и спасение пострадавших во время ДТП. Лучшая команда будет представлять столицу на республиканском этапе конкурса, который пройдет на международном тренировочном полигоне МЧС в Борисовском районе.

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