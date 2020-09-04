Студенты украинских вузов просят учесть их "горький майданный опыт" и не совершать ошибок

Сейчас важно не поддаваться на провокации, которые ведут к дестабилизации. Студенты украинских вузов обратились к белорусским. Они просят учесть их "горький майданный опыт" и не совершать ошибок. Об этом сообщают журналисты главного оппозиционного проекта Украины "Голос правды". Украинские студенты признались, что сами участвовали в Майдане 2014 года. Украинские студенты утверждают, когда они поняли, что их "жестко развели", было уже поздно.



