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Промопроект "Выбираем студотряд!" стартовал в Беларуси
Сегодня стартовал промопроект "Выбираем студотряд!", основным слоганом которого стала фраза: "Труд - крут!" На протяжении нескольких месяцев в учреждениях высшего, среднего и специального образования столицы ребята смогут записаться в студенческие отряды. А поможет подробнее узнать об этом интерактивный чат-бот в мессенджере "Телеграм" - особенность этого года, где можно найти актуальную информацию о профилях отрядов, задать вопрос и заполнить электронную анкету.
Анна-Мария Марчик, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Мне недавно исполнилось 18 лет, поэтому хочется воспользоваться всеми возможностями совершеннолетия, попробовать себя в новых сферах, познакомиться с людьми. Для нашей профессии это еще и связи, поэтому хочется обменяться опытом, получить какие-то впечатления, эмоции.
Главное, чтобы человек хотел работать и человеку было от 14 лет, так как студенческий отряд - это добровольное объединение от 14 до 31 в свободное от учебы либо работы время. Конечно же, для несовершеннолетних ребят это трудоустройство на предприятиях коммунальных форм собственности, а для 18-летних достаточно предприятий, где мы предлагаем трудоустроиться и трудоустраиваем.
Записаться на работу в третий трудовой семестр можно до конца июля. Также потенциальные участники могут заранее забронировать место в студотряде того профиля, который более предпочтителен, и отметить в заявке, на какую заработную плату рассчитывают. За прошлый год по всей стране было трудоустроено 33,5 тысячи человек.
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