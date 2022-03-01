Промопроект "Выбираем студотряд!" стартовал в Беларуси

Главное, чтобы человек хотел работать и человеку было от 14 лет, так как студенческий отряд - это добровольное объединение от 14 до 31 в свободное от учебы либо работы время. Конечно же, для несовершеннолетних ребят это трудоустройство на предприятиях коммунальных форм собственности, а для 18-летних достаточно предприятий, где мы предлагаем трудоустроиться и трудоустраиваем.



Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

