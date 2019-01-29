Студия "300 метров" Белтелерадиокомпании готовится к модернизации

Меняем локацию. Студия "300 метров" Белтелерадиокомпании, откуда в эфир выходит "Панорама", готовится к модернизации. Телевидение не стоит на месте. Современные стандарты требуют соответствия. С одной стороны, активное внедрение новейших технологий - это тенденция времени, с другой - свои условия диктует зритель, который вправе рассчитывать на качественную картинку, оперативную подачу и компетентный анализ в информационном эфире. Впереди большая работа. А потому уже с завтрашнего дня новостные выпуски будут выходить из новой небольшой, но уютной студии.