Студия Агентства теленовостей во Дворце Республики сегодня ждет много гостей

Меньше двух часов остается до начала всенародного форума. Во Дворце Республики все готово к встрече делегатов и гостей. На связь выходят наши коллеги Светлана Лукьянюк и Александр Хоровец.

Наша студия сегодня ждет много гостей. Это чиновники, политологи, экономисты, депутаты. Все те, кто принимает участие в большом диалоге и кто после будет работать по принятым решениям. У нас все готово. Команда режиссеров, операторов, звукорежиссеров и осветителей. И, конечно, журналистов.