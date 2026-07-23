Студотряды работают в Минском зоопарке

Студенческие отряды расширяют сотрудничество с организациями и учреждениями столицы. Так, курсанты Белорусской академии авиации летние каникулы проводят с пользой. Команда студотрядовцев помогает сотрудникам Минского зоопарка благоустраивать и содержать в чистоте территорию. Среди обязанностей - прополка клумб, полив и уход за растениями.

В этом году в студенческих отрядах столицы работают 25 тыс. человек. Они приносят пользу городу и зарабатывают на собственные потребности.