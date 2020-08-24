Студотряды работают на предприятиях столицы

Место встречи для сотен бойцов студотрядов со всех уголков страны. На минском заводе "Атлант" реализуют летний международный рабочий проект с участием молодежи. Для предприятия выгодно: холодильники - товар сезонный, спрос летом значительно выше. Отсюда и потребность в молодых кадрах.



Антон Малюта провел один рабочий день в студенческом отряде (видео).



