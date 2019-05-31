Стволовые клетки в борьбе с болезнью глаз. Уникальную технологию разработали в Беларуси

Благодаря ей уже 16 человек смогли увидеть мир в ярких красках. О медицинских инновациях Юлия Гризунт.



Ветер в волосах и рев мотора. Из-за болезни глаз Вадим Володин мог лишиться не только ярких летних красок или золотой осени, но и своей главной страсти - мотоцикла. Байкер со стажем борется с глазными болезнями с 2007 года.



Накануне мужчине сделали уже вторую процедуру. Казалось бы, сложнейшее биологическое вмешательство. Однако выглядит это как простой укол. Материал, который вкалывают, не донорский - в роговицу подсаживают свои собственные здоровые клетки.







В этих контейнерах 1 кубический сантиметр жировой ткани отправляют в Академию наук для выращивания полезных клеток. Возвращается оттуда вот такая капсула. В ней помещается 500.000 стволовых клеток. На транспортировку до 3 часов. Именно столько материал может находиться при комнатной температуре.Иногда больной орган можно починить просто с помощью инъекций, а когда операции не миновать, стволовые клетки помогают прижиться донорскому органу. Это делает операцию в разы эффективнее.



В организме стволовые клетки отвечают за заживление ран. С возрастом у людей их становится меньше. Идея культивировать полезный материал появилась у белорусских ученых еще в 2005 году.Сейчас в планах, пожалуй, самый амбициозный проект. Ученые уверены, что совсем скоро с помощью стволовых клеток смогут лечить бесплодие. Эта программа в нашей стране уже прошла госэкспертизу и недавно ее утвердили. В ближайшем будущем ученые планируют победить и этот недуг.



