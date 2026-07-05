67 лет назад ветераны заложили красивую традицию: каждый год в начале июля собираться на Кургане Дружбы, который находится на стыке границ трёх государств: Беларуси, России и Латвии.

Сейчас это место встречи наследников Победы, которые считают своим долгом громко говорить о зверствах фашизма и гибели мирных жителей.

Это особенно важно, учитывая стремление Запада скрыть факты нацистских преступлений. Например, соседняя Латвия на государственном уровне проводит политику искажения исторической правды и уничтожения памятников героям.

Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского краеведческого музея:

"Белорусские, латышские и русские партизаны совместно нападали на немецкие гарнизоны и уничтожали пути снабжения, оказывая тем самым мощное давление на оккупантов".

В годы Великой Отечественной в густых лесах на стыке границ Беларуси, России и Латвии развернулось подпольное и партизанское движение. Плечом к плечу жители этой местности боролись с фашистским режимом. В мирное время мужество людей увековечили. Так появился мемориал "Курган Дружбы". На белорусской стороне построили музей, на российской - сцену. А сам Курган возвели на территории Латвии.

Тогда еще ветеранам сложно было представить, что когда-то Рига забудет имена настоящих героев и будет уничтожать все, что связано с историей Победы.

Пешеходный мост тоже был частью истории. Во время встреч на Кургане на переправе выстраивались жители латвийского приграничья, чтобы вместе с белорусами и россиянами исполнить легендарную "Катюшу".

В ноябре 2022 года при помощи тяжелой техники Рига разрушила мост дружбы. И возвела на своей территории в непосредственной близости от границы с Беларусью совсем другие сооружения - "зубы дракона" и противотанковые рвы.

Пешеходный мост был частью мемориала. Сейчас это место со стороны Латвии пришло в запустение. Отгородиться от исторической правды Рига предпочла металлической сеткой со спиралью Бруно.

Подвиг защитников оберегает молодежь Беларуси и России. В знак благородности за Победу к мемориалу героям-подпольщикам и памятнику в честь партизанской разведчицы Марии Пынто легли алые розы и гвоздики. Нарушать тишину этой местности завещано победными песнями. При любой погоде здесь поют "Расцветали яблони и груши".

"Мы прекрасно видим, как, к большому сожалению, убирают памятники тем людям, которые когда-то отдавали свою жизнь. И вот это грустно. Именно для этого должно быть сохранение исторической памяти, потому что история сама по себе существует для того, чтобы мы не повторяли исторических ошибок", - считает молодой человек.

"Мы должны сохранять вместе память наших предков, героев. Если этой памяти не будет, то что можно говорить вообще в принципе о мире на земле?", - спросила девушка.

Вера Емельянова, первый замгубернатора Псковской области России:

"Встреча на Кургане Дружбы чрезвычайно важна для нашего будущего. С каждым годом на эти встречи собирается все больше и больше молодежи. Мы много говорим об исторической памяти, но если эту память не формировать и не воспитывать, то она быстро угасает. Мы благодарны нашим белорусским коллегам за ту огромную работу, которую проводят их патриотические клубы и движения совместно с российскими организациями молодежи".

Память на Кургане Дружбы оживает в театрализованных представлениях, выставках под открытым небом. У жителей приграничья есть традиция - в первые выходные июля приезжать на Курган большой семьей.

"Живем недалеко в деревне на российской стороне. С самого детства мы с семьей сюда приезжали. А сейчас передаем поколению молодому, чтобы они это воспринимали как должное и не забывали наших героев, которые погибли в Великой Отечественной войне", - сказал многодетный отец.

Интерактивными проектами, спортивными соревнованиями, песнями под гитару у костра молодежь Союзного государства продолжает писать историю Кургана Дружбы. Приезжают издалека, чтобы память о подвиге защитников жила вечно.

"Для современной молодежи очень важны подобные мероприятия, потому что они помогают сохранить память о подвиге наших предков и не стереть с лица земли то, что по-настоящему ценно и важно", - уверена девушка.

"Новое поколение узнает историю, доказывая то, что им не безразлично", - считает парень.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

"67 лет этой хорошей традиции. И это еще только начало. Уверен, что эта традиция также десятки лет будет сохраняться, также сюда будет приезжать молодежь, будет отдавать память и уважение тем, кто отдал свои жизни ради нашей жизни, ради наших детей. И точно так же они будут дружить и вместе строить".

Время проходит, но традиции Кургана Дружбы становятся все крепче. Появляются и новые идеи совместных проектов. Все, чтобы история этого места на стыке границ Беларуси, России и Латвии осталась в памяти благодарных потомков.