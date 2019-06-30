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Стюард - особый персонал, который оказывал помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий
В течение недели II Европейских игр по 12 часов в сутки трудились люди, чей аккредитационный бейдж был помечен латинской буквой S. Это стюарды, особый персонал, который оказывал помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий. Этих людей в униформе синего цвета можно было встретить на каждой точке спортивных состязаний.
С работой подразделения познакомилась Наталья Бордиловская. Их каждый участник и гость II Европейских игр видел первыми: у входа на любую спортивную площадку (крытую или открытую), на каждый транспортный КПП. Спортсменов, гостей и обслуживающий игры персонал встречали стюарды. Так красиво обозначили приветливых парней и девушек, которые при помощи специального сканирующего устройства проверяли аккредитационные удостоверения и пристально вглядывались в лица. На первый взгляд, такой нехитрый труд имел свои конкретные плоды. Несмотря на всю серьезность и ответственность работы, от них не требовалось накачанных мускулов. Методы работы у стюардов несиловые. Достаточно улыбки, доброжелательности, обаяния и внимания.
На тринадцати спортобъектах II Европейских игр было задействовано 1200 стюардов
Это молодые юноши и девушки, студенческая молодежь, в отборе которой главным критерием было желание. Согласно мировой практике, на подобном форуме могут работать люди любого возраста, даже пенсионного. Особых требований к физической форме тоже нет. Правда, необходимо знание иностранных языков, хотя бы в минимальном объеме. Большой процент стюардов на Играх - девчата. Прекрасный пол зарекомендовал себя неслабым - ежедневно через девичий сканер проходили тысячи людей.
Накануне Игр сформированные команды стюардов прошли комплекс специальных занятий
В программе обучение ребят проверке на пешеходном и транспортном КПП, отсечение людей от тех аккредитационных зон, в которые у них нет прав проходить (протокольные, зоны для прессы и отдыха, тренировок спортсменов). Каждый из стюардов способен оказать первую медицинскую помощь. Ребята овладели навыками взаимодействия с представителями органов правопорядка. На первый взгляд, работа стюардов сродни работе волонтеров, но если у вторых функция подчеркнуто информирование, то стюарды, кроме информирования, выполняли целый ряд задач. Потому и труд их оценен не только морально. Согласно договорам, по итогу ребята получат за свои труды деньги.
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