Су-24 станет авиационным экспонатом для музейного комплекса в Лельчицах

Этот самолет продолжит службу. Ветеран авиации Су-24 сегодня транспортируют в Лельчицы. Он станет авиационным экспонатом для музейного комплекса. В предыдущие годы крылатая машина служила наглядным пособием для курсантов Академии авиации Беларуси.