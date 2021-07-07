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Су-24 станет авиационным экспонатом для музейного комплекса в Лельчицах

Этот самолет продолжит службу. Ветеран авиации Су-24 сегодня транспортируют в Лельчицы. Он станет авиационным экспонатом для музейного комплекса. В предыдущие годы крылатая машина служила наглядным пособием для курсантов Академии авиации Беларуси.


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