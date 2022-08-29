Субботин о новой линейке сыров с трюфелями: нежный и сочетающийся вкус, равнодушным никого не оставит

"Когда-то было нонсенсом то, что мы можем производить твердые сыры, - говорит он, - но мы их научились делать. Это показатель того, что у нас достаточно высокотехнологичная отрасль, и мы можем получить заданный вкус".

Очень вкусная линейка с трюфелями, считает Александр Субботин. Делает такие сырыОАО "Молочный Мир". "Они покупают настоящие трюфели, растирают, добавляют в сыр. "Не все любят запах трюфеля, но там настолько нежный и сочетающийся вкус, что, я думаю, равнодушным этот сыр никого не оставит. За страну в сфере продовольственной безопасности и в сфере линейки сыров, цельной молочной продукции, мясных направлений нам стыдно не будет, - уверяет он. - Только гордость, что у нас вкусно, натурально и хочется еще и еще".