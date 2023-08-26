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Субботин рассказал, куда смотрят нефтяники и что придумали на ОАО "Витебские ковры"
О точках роста реального сектора экономики в Витебске в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.
В Витебском регионе есть целый кластер по нефтехимии, завершен проект по более глубокой переработке нефти, и нефтехимики внимательно смотрят уже в сторону самой нефтехимии и того, что можно получить из нефти (а именно различные химические соединения, из которых производится одежда, пластик и др.). "Это перспектива для развития завода", - считает губернатор.
ТакжеАлександр Субботин рассказал, что в Витебске есть огромный кластер по гидравлическим подъемникам. "Причем в эти непростые санкционные времена они строят и сдали в этом году еще один завод по высокотоннажным кранам. То есть они развиваются", - отметил глава облисполкома.
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Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
У нас несколько предприятий по очистке воды. Только одно небольшое предприятие, которое в этом же году тоже добавило еще одно производство, создало больше тысячи объектов на территории Российской Федерации.
Новое дыхание получает и ОАО "Витебские ковры". "Вроде ковры уже ушли из моды, но на предприятии расширили линейку и выпускают прикроватные коврики различной цветовой палитры, даже картины из ковров делают, которые не стыдно подарить на мероприятии любого уровня. Предприятие "Витебские ковры" нашло свою нишу и переживает второе рождение", - констатировал Александр Субботин.