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Субботин: В государственных символах Беларуси отражены связь поколений и код нации
В Витебске в торжественной обстановке отметили День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, пишет БЕЛТА.
Впервые в Беларуси отмечают триединый праздник, чествуя главные символы нашего государства - флаг, герб и гимн. Жители Витебска, представители городской и областной власти, молодежь и ветераны побывали на торжественной церемонии, которая прошла на одной из самых высоких точек областного центра - на площадке у облисполкома.
Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин напомнил, что инициатором новшества стал глава государства, озвучив соответствующее предложение во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, которое состоялось в марте. "Все три символа объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества - от государственных праздников до спортивных побед, скрепляют национальное согласие и патриотический дух белорусского народа. Сегодня наша страна сохраняет свою независимость, несмотря на внешнее давление, стремление навязать нам чужие правила, создать шум, в том числе направленный на публичное надругательство над белорусской символикой. Такие инциденты преступны, их прощать нельзя. В государственных символах нет места агрессивным элементам и фразам. В них отражены связь поколений и код нации, целеустремленность и трудолюбие белорусского народа, его желание жить в мире и защищать свою Родину", - подчеркнул Александр Субботин.
Также глава области напомнил, что к созданию одного из символов государства имеет отношение уроженка Сенненского района, чей узор лег в основу орнамента, который украшает белорусский флаг.
Представители молодого поколения принесли клятву верности государственным флагу, гербу и гимну: "Клянемся передавать память поколений, быть достойными гражданами Республики Беларусь, сохранять мир и согласие на нашей земле, всю жизнь быть патриотами и передать любовь к Родине своим потомкам".
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