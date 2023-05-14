Субботин: В государственных символах Беларуси отражены связь поколений и код нации

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин напомнил, что инициатором новшества стал глава государства, озвучив соответствующее предложение во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, которое состоялось в марте. "Все три символа объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества - от государственных праздников до спортивных побед, скрепляют национальное согласие и патриотический дух белорусского народа. Сегодня наша страна сохраняет свою независимость, несмотря на внешнее давление, стремление навязать нам чужие правила, создать шум, в том числе направленный на публичное надругательство над белорусской символикой. Такие инциденты преступны, их прощать нельзя. В государственных символах нет места агрессивным элементам и фразам. В них отражены связь поколений и код нации, целеустремленность и трудолюбие белорусского народа, его желание жить в мире и защищать свою Родину", - подчеркнул Александр Субботин.