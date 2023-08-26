Субботин: Витебский регион попробует удивить страну фармкластером

Витебский регион попробует удивить страну фармкластером. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.

Вопрос возник не на пустом месте, сказал губернатор, потому что в Витебской области есть люди, которые знают, что сделать в фармации. "Но мы хотим чуть-чуть развернуться в сторону биотехнологий, вакцин на основе моноклональных антител и многого другого", - пояснил глава региона.

Отвечая на вопрос, будет ли ноу-хау в разработке противоопухолевых и противовирусных препаратов или только импортозамещение, Александр Субботин сказал, что начинают с того, что идет по импорту, но в разработку берут те линейки препаратов и те базовые препараты, которые появились в последние десятилетия в мире. "Это могут себе позволить производить только единицы стран. И мы уже делаем первые шаги по производству этих препаратов, - подчеркнул он. - Там не только против онкологии, но и противоревматоидные препараты и много других. На основе этого фундаментального базиса - моноклональных антител - можно получить линейку разнообразных препаратов".

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