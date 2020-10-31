В образе фантастических созданий. Субботнее шатание на улицах Минска

Правда, некоторые дамы предстали в образе фантастических созданий, например, облачились в ведьм. Хеллоуин как-никак, а значит, вся нечисть вылазит наружу. Однако дело не столько в костюмах, сколько в поступках. На так называемый женский марш привели людей с ограниченными возможностями. Видимо, хотели прибавить массовости, а добавили лишь цинизма. Для яркой картинки инвалидов поставили во главе колонны. Кому-то такое зрелище может показаться трогательным, но взгляните глубже. Люди с ограниченными возможностями просто попали в руки манипуляторов, которые используют их в своих целях и пытаются протолкнуть в народ идею псевдосолидарности. А вот и пример, как парню в инвалидной коляске подсказывают, что пришло время произносить кричалку.