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В образе фантастических созданий. Субботнее шатание на улицах Минска
Очередная суббота, к сожалению, сегодня вновь ознаменовалась женским шествием по улицам столицы.
Правда, некоторые дамы предстали в образе фантастических созданий, например, облачились в ведьм. Хеллоуин как-никак, а значит, вся нечисть вылазит наружу. Однако дело не столько в костюмах, сколько в поступках. На так называемый женский марш привели людей с ограниченными возможностями. Видимо, хотели прибавить массовости, а добавили лишь цинизма. Для яркой картинки инвалидов поставили во главе колонны. Кому-то такое зрелище может показаться трогательным, но взгляните глубже. Люди с ограниченными возможностями просто попали в руки манипуляторов, которые используют их в своих целях и пытаются протолкнуть в народ идею псевдосолидарности. А вот и пример, как парню в инвалидной коляске подсказывают, что пришло время произносить кричалку.
Повестка сегодняшнего дня с треском провалилась. Обидно только, что манипуляторы не стесняются использовать в своих грязных интересах наших бабушек и дедушек, друзей и соседей, а также детей. Фейки чередуются с запугиваниями для уничтожения мира на улицах.
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