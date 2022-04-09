Субботние прямые телефонные линии проходят в Беларуси

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. 9 апреля по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.